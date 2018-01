Umbria, dramma lungo la strada: ragazzo brucia vivo, corsa disperata in ospedale per salvarlo

Dramma nella mattinata di giovedì 11 gennaio a Terni, in strada Santa Giusta (Terni Est). Due persone a bordo di un furgoncino, di passaggio in zona, hanno visto un ragazzo ternano bruciare vivo. I due hanno tentato di spegnere le fiamme e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto il 118, la polizia e i vigili del fuoco di Terni. Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

____________________________