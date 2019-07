Umbria, ruba la pistola e spara cinque colpi: ferito un carabiniere, droga nel sangue

"Cosa è successo?” Si chiedevano i passati impauriti dopo quei momenti concitati. Una domanda che si sono posti anche gli abitanti della zona e gli automobilisti che si sono trovati a passare da quelle parti - alle 12 in punto - della giornata di ieri. Un ragazzo di trentatré anni, di origine dominicana residente in Abruzzo ma da circa un anno a Terni dove lavora come operaio, a seguito di un controllo di routine della volante dà in escandescenza e si scaglia contro le forze dell’ordine. Secondi concitati alla rotonda di via Curio Dentato, direzione Eugenio Chiesa e via della Bardesca. Il successivo intervento di agenti in borghese e di una pattuglia dei carabinieri, il tentativo di immobilizzarlo e l’utilizzo dello spray urticante prima del parapiglia finale.

In quel momento la concitazione si alimenta sfiorando una tragedia che poteva essere ricordata – purtroppo – per lungo tempo. Al momento non è possibile capire la dinamica: fatto sta che il sudamericano - le analisi tossicologiche hanno rilevato nel suo sangue tracce di anfetamina, cocaina e cannabinoidi - trova il modo di sparare alcuni colpi di pistola – probabilmente cinque - dopo avere sfilato l'arma ad uno ad uno dei presenti, ferendo un militare dell’arma ai piedi.