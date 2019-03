Umbria, detenuti scappano dall'ospedale: la polizia spara, tre feriti

Probabilmente avevano escogitato tutto, un piano per scappare. Due detenuti che si trovavano ricoverati all’ospedale Santa Maria hanno aggredito un’infermiera e due agenti della polizia penitenziaria. Uno dei è stato subito catturato: è l’uomo che in carcere aveva ingerito un bracciale in acciaio e perfino un piccolo telefono cellulare vecchio modello, l’altro ha attaccato una ragazza – presa a morsi – all’esterno per prendergli l’auto, una Peugeot 206 bianca.

Nel tentativo di fermarlo gli agenti hanno fatto partire dei colpi di pistola. C’è un altro fuggitivo, un detenuto nel carcere di Spoleto in regime di alta sicurezza. La fuga per lui – ferito a una gamba in seguito ai colpi esplosi dagli agenti – è terminata poco dopo le 23.30 nel Lazio: è stato bloccato dalla polizia di Stato tra San Liberato e Orte. In totale sono tre i feriti. I due agenti e la ragazza scaraventata fuori dal proprio veicolo e presa a morsi.