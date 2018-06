Umbria, donna soccorsa in montagna: trasportata in ospedale

Paura per una donna di 62 anni, caduta in montagna nella zona della Gole del Nera nella giornata di domenica. L'escursionista è stata recuperata dal Soccorso Alpino e Speleologico dell'Umbria. Sul posto è intervenuta una squadra del Sasu, proveniente da Terni insieme al personale del 118. Prestate le prime cure, la paziente è stata trasportata fino all’autoambulanza e, successivamente, condotta all’ospedale Santa Maria di Terni per tutti gli accertamenti del caso.