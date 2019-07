Tragedia in Umbria, precipita dal quarto piano: muore a 38 anni

Tragedia nella mattinata di domenica 21 luglio a Terni, in via del Rubio, nel quartiere di Campomaggiore. Un uomo di 38 anni è precipitato dal quarto e ultimo piano di una palazzina. All'arrivo dei soccorritori è stato chiaro che non c'era più nulla da fare. Tutti i tentativi si sono rivelati inutili.

Indagini in corso per chiarire la dinamica della tragedia. La salma del 38enne è stata portata all'ospedale Santa Maria di Terni, a disposizione dell'autorità giudiziaria.