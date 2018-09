Umbria, neonato trovato morto in una busta, i risultati dell'autopsia: "E' sopravvissuto per almeno 5 ore"

Il 2 agosto di quest'anno, nel parcheggio di un supermercato di Terni, il corpicino senza vita di un neonato è stato trovato avvolto in un panno e poi nascosto all'interno di una busta di plastica. Per quella tragedia, pochi giorno dopo il ritrovamento del piccolo, sono scattate le manette ai polsi per la madre, una 27enne ternana, accusata di omicidio volontario.

A quasi due mesi di distanza dalla morte del piccolo i risultati dell'autopsia - effettuata dal medico legale Mauro Bacci - svelano come il suo corpicino abbia tentato di sopravvivere dalle 5 alle 7 ore. Rinchiuso dentro una busta, sotto il sole cocente di agosto. Intanto bisognerà accertare le condizioni psichiatriche della madre, tanto che la difesa - l'avvocato Alesso Pressi - ha ottenuto il via libera all'esecuzione di una perizia.