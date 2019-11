Umbria, travolto da un'auto: muore in ospedale, inutili i tentativi di salvarlo

Inutili tutti i tentivi di salvarlo. Non ce l'ha fatta l'uomo che nel pomeriggio di giovedì 21 novembre è stato investito da un'auto a Terni, in zona Cospea.

L'uomo, S.B. di 74 anni, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Terni. Una corsa disperata per salvargli la vita. Purtroppo, l'uomo è arrivato in ospedale già in stato di coma, con un grave politrauma e seria compromissione degli organi interni. Poco prima delle 19 era stato ricoverato in condizioni gravissime nel reparto di Rianimazione, dove è deceduto intorno alle ore 2 della notte.