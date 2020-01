Umbria, travolto da un'auto: 72enne muore in ospedale

Ancora una tragedia lungo le strade dell'Umbria. E' morto il 72enne (R.M. le iniziali) investito da un’auto a Terni nella mattinata di martedì 21 gennaio in via Curio Dentato.

Come spiega una nota dell'ospedale Santa Maria di Terni "l’uomo era stato trasportato al Pronto Soccorso intorno alle ore 12 con un trauma cranico e condizioni generali gravissime ed era ricoverato in Rianimazione dove è deceduto pochi minuti dopo le 17".

Nella giornata di domenica, purtroppo, un'anziana è morta all'ospedale di Città di Castello dopo essere stata investita mentre attraversava la strada insieme alla figlia a Umbertide. I medici hanno tentato di salvare l'84enne - arrivata in ospedale in condizioni gravissime - ma non c'è stato nulla da fare.