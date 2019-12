Umbria, colpito da infarto in banca: infermiere e vigile del fuoco fuori servizio gli salvano la vita

Vittima di un grave malore mentre si trova a Terni in banca, un uomo di 71 anni è stato salvato da un infermiere e da un vigile del fuoco dopo una intensa attività cardiopolmonare. L’episodio, come ricostruisce l'azienda ospedaliera di Perugia in una nota, "è accaduto venerdì pomeriggio quando Federico Montanari, infermiere al Pronto Soccorso di Perugia, mentre si trovava in largo Frankl a visitare i mercatini di Natale in compagnia del nipote, è stato chiamato da un agente di polizia, che aveva raccolto l’allarme del personale dell’istituto di credito".

E ancora: "Il caso ha voluto che Montanari, pronto a raccogliere la sollecitazione del poliziotto, abbia incrociato il vigile del fuoco Luciano Bisci, anche lui fuori servizio, al quale è legato da vincoli di amicizia dai tempi in cui avevano partecipato ad un corso di primo soccorso. I due hanno iniziato le operazioni di soccorso, che sono state prolungate e complesse per l’assenza di un defibrillatore".

L’intervento degli operatori del 118, come riferisce una nota dell’Azienda ospedaliera di Perugia, "ha completato la messa in sicurezza dell’uomo, tutt’ora ricoverato presso la Rianimazione del Santa Maria di Terni. Le sue condizioni sono stabili e in fase di recupero".

Nella mattinata di lunedì 2 dicembre, Montanari, che ha anche prestato servizio per alcuni anni presso la Terapia intensiva cardiologica di Perugia, è stato salutato dal commissario straordinario dell’Azienda Ospedaliera di Perugia Antonio Onnis, che gli ha espresso sentimenti di apprezzamento e riconoscenza per la tempestività e l’efficacia delle operazioni di salvataggio.