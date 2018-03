Tragedia in Umbria, schianto frontale tra due auto sul viadotto: muore una donna

Tragedia lungo le strade dell'Umbria. E' morta la donna ternana di 56 anni rimasta coinvolta nel grave incidente stradale di venerdì sera lungo il viadotto Toano, poco dopo le 19, a Terni, in direzione Spoleto. La donna, subito soccorsa dopo lo schianto, purtroppo non è riuscita a superare la notte.

Secondo una prima ricostruzione dell'incidente il primo impatto frontale è stato tra l'auto della donna che procedeva in direzione Spoleto e un'altra auto diretta a Terni. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche una terza auto. Le altre due persone coinvolte nell'incidente non sono in gravi condizioni.

La conferma dell'ospedale - E' deceduta alle ore 22.45 di ieri (venerdì 30 marzo), durante il ricovero nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Terni, la donna rimasta gravemente ferita nell’incidente stradale verificatosi intorno alle 19.30 della stessa sera sul viadotto di Toano sulla statale a Terni. La donna (T.F.), nata a Terni e residente in una frazione del comune di Terni, aveva 56 anni. Il violento impatto le aveva causato un serio politrauma con un importante interessamento del torace che ha determinato uno shock emorragico. Ora la salma è nell'obitorio dell'ospedale di Terni, a disposizione dell'autorità giudiziaria.