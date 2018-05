Umbria, tragedia lungo la strada: donna muore nello schianto, inutili i tentativi di soccorso

Tragedia nella serata di giovedì 10 maggio in Umbria. I vigili del fuoco di Terni sono intervenuti per un incidente stradale in via dei Colli. Secondo una prima ricostruzione dei fatti un'auto si è schiantata contro un muro. La donna al volante è morta. Inutili tutti i tentativi di soccorso. Sul posto i vigili del fuoco, il 118, i carabinieri e la polizia.