Umbria, tragico incidente sul raccordo Terni-Orte: muore 49enne

Non ce l'ha fatta. E' morto R. C., il 49enne originario di Soriano nel Cimino, rimasto vittima di un tragico incidente stradale.



L’uomo, nella giornata di martedì, aveva perso il controllo della sua auto lungo il raccordo Terni-Orte, all’altezza di San Carlo, finendo al di fuori della carreggiata.



Immediatamente soccorso dagli operatori del 118, il 49enne era stato trasportato all’ospedale Santa Maria di Terni. In un primo momento le sue condizioni sembravano non essere troppo gravi. Poi però è arrivato il peggioramento e, purtroppo, il decesso.