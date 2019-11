Umbria, incidente sul lavoro: precipita da un tetto, corsa disperata in ospedale

Incidente sul lavoro in Umbria. Corsa disperata in ospedale per salvare la vita di un operaio precipitato dal tetto di un negozio. Come spiega una nota dell'ospedale di Terni "nella mattina del 26 novembre un uomo di 54 anni di Terni è caduto dal tetto di un'attività commerciale di Terni dove stava lavorando".

Il 54enne, subito soccorso dal 118, è stato trasportato con codice rosso al Pronto Soccorso dell'ospedale di Terni. L'uomo, spiegano ancora dall'ospedale, "ha riportato un grave politrauma cranico e toraco-addominale. La prognosi è riservata".