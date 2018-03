Tragedia in Umbria, giovane trovato morto dalla madre: inutili i tentativi di rianimarlo

Tragedia in Umbria nella mattinata di mercoledì 7 marzo a Terni. Uno studente di 19 anni è stato ritrovato nel suo letto. A lanciare l’allarme la madre, che era andata in camera del ragazzo per svegliarlo. Purtroppo inutili i tentativi di rianimazione dei medici del 118. Sul posto anche la polizia di Terni. La Procura della Repubblica di Terni ha aperto un fascicolo per fare piena luce sulla tragedia. Nelle prossime ore sarà disposta l’autopsia sul corpo del 19enne.