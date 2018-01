Umbria, una donna violentata in un parcheggio e una pestata a sangue in casa

E’ stata dimessa dall’ospedale Santa Maria, dopo le opportune indagini e consulenze ginecologiche, la donna di 47 anni vittima di stupro che alle 21,30 circa del 21 gennaio era stata trasportata dal 118 al Pronto Soccorso dell’ospedale di Terni. Sull’aggressione indaga la polizia di Terni. La caccia all’uomo è ancora aperta.

Purtroppo, non è finita qui. Esattamente dodici ore prima, sottolinea l’ospedale di Terni in una nota, “intorno alle 9,30 del mattino, il 118 aveva trasportato al Pronto Soccorso di Terni una donna percossa brutalmente nell’ambito delle mura domestiche: quest’ultima è ancora ricoverata in ospedale”.