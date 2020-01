Umbria, il figlio la chiama per ore: trovata morta in casa dai vigili del fuoco

Il cadavere di una donna di 72 anni è stato trovato all'interno di un appartamento a Terni nella tarda mattinata di oggi. Purtroppo non è stato possibile nessun tentativo per rinimarla dato che la morte era già avvenuta da diverse ore. Quindi per il personale medico del 118 solo l'obbligo della constatazione del decesso. L'allarme era scattato, ai vigili del fuoco e forze dell'ordine, quando il figlio della vittima ha chiesto aiuto dato che non riusciva a mettersi in contatto con la madre che non rispondeva né al telefono né al citofono. Si è dunque subito temuto il peggio: i vigili del fuoco, una volta giunti sul posto, hanno aperto la porta e hanno fatto la tragica scoperta. Un malore improvviso, a quanto sembra, la causa della morte.