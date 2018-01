Umbria, donna aggredita e violentata nel parcheggio: indaga la polizia

Aggressione a sfondo sessuale in un parcheggio a Terni, a pochi metri dalla stazione ferroviaria. E' l'incubo vissuto nella serata di domenica 21 gennaio da una donna di 47 anni, trasportata in ospedale, al Santa Maria. Sul posto è stato immediato l'arrivo del 118 e degli agenti della Volante, della Scientifica e della Mobile della Questura di Terni che hanno avviato le ricerche per individuare l'aggressore. L'uomo, secondo quanto emerge, avrebbe agito con il volto coperto da un cappuccio. La vittima stava salendo nella propria auto quando il malvivente l'ha aggredita, per poi dileguarsi. Ora è caccia all'uomo.