Umbria, drogato e ubriaco duro devasta locale e minaccia con un vetro il personale: arrestato

Uno straniero di 23 anni è stato protagonista di una notte di follia all'interno di un night club ternano. Il giovane straniero, ubriaco, ha danneggiato suppellettili e gli arredi e come se questo non bastasse ha anche aggredito con una lastra di vetro il personale del locale. E' stato fondamentale l'intervento dei militari per disarmarlo e bloccarlo.

Il violento avventore, dopo essere stato calmato e fatto visitare dal personale di un’ambulanza del 118 intervenuta sul posto, che ha accertato l’abuso di sostanze alcooliche e stupefacenti, è stato trasferito in caserma e subito dopo arrestato. Il cittadino nordafricano, che ha provocato danni al locale per circa 3mila euro, al termine della successiva udienza di convalida per rito direttissimo è stato condannato a 4 mesi e mezzo circa di reclusione