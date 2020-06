Umbria, il compagno di stanza apre la finestra e lui lo minaccia con un coltello

Un giovane di nazionalità somala è stato denunciato dalla polizia di Terni per minaccia aggravata dopo aver brandito un coltello verso il suo compagno di stanza, in un centro di accoglienza. L’episodio è accaduto sabato mattina e scaturito da un diverbio derivato dall’apertura della finestra da parte del ragazzo, cittadino del Gambia, con cui il denunciato divideva la camera. Il somalo non ha gradito la luce che era entrata improvvisamente nella stanza, ha iniziato a discutere e poi è andato in cucina a prendere un grosso coltello puntato minacciosamente contro l’amico.

A tentare di calmare gli animi, un terzo ospite della struttura, il quale a fatica è riuscito a far allontanare il gambiano che ha così potuto chiamare il 113. Immediato l’arrivo della squadra volante, che ha disarmato il somalo, sequestrato il coltello e ha proceduto con l’identificazione dei tre: aggressore, vittima e testimone. Tutti e tre sono in possesso di permesso di soggiorno per richiesta asilo. Inoltre hanno rifiutato l’intervento del 118, in quanto non avevano riportato ferite.