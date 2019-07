Umbria, sparatoria in centro a Terni. Il racconto del carabiniere ferito: "Paura? Mai, siamo addestrati"

Un controllo di routine, la reazione del giovane di origini dominicane, il parapiglia successivo fino alla colluttazione e gli spari. Sono stati attimi davvero concitati quelli vissuti ieri – alle 12 in punto – alla rotonda tra via della Bardesca, via Curio Dentato e viale Eugenio Chiesa. A farne le spese, fortunatamente senza gravi conseguenze, è stato il carabiniere Mario Palleschi. L’appuntato ha ricevuto tantissime testimonianze di stima ed affetto da parte delle istituzioni e semplici cittadini. Ora si trova ricoverato nel reparto di ortopedia a Terni.

“Il peggio è passato, l’intervento è andato bene. Paura? Mai, è il nostro lavoro, siamo addestrati” ha raccontato all’agenzia Adnkronos: “Un proiettile mi ha passato da parte a parte l’alluce sinistro mentre un secondo si è conficcato nel piede destro. Con l’intervento sono riusciti a estrarlo, ora aspettiamo il post operatorio”.

La prognosi è di trenta giorni, tuttavia potrebbe uscire dall’ospedale Santa Maria di Terni in anticipo: “Vesto la divisa da trentasei anni e mezzo e quando ieri siamo arrivati sul posto con la pattuglia, gli animi erano già caldi. Siamo intervenuti per aiutare gli agenti della polizia già sul posto a caricare in auto il giovane. A quel punto c’è stata una colluttazione: ho sentito gli spari, uno dopo l’altro, ma credevo di esser stato colpito con un calcio. Ho continuato a fare quello che stavo facendo. E’ stato poco dopo che ho visto il piede che sanguinava; mi sono avvicinato all’autoradio e ho chiamato i soccorsi. E' andata bene questa per noi è routine”.