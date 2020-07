Umbria, uomo trovato morto lungo la strada: inutili i soccorsi

Tragica scoperta lungo la strada provinciale Valnerina, poco dopo la Cascata delle Marmore all’altezza del bivio di Collestatte, nella giornata di sabato 4 luglio. Il cadavere di uomo è stato rinvenuto da un ciclista che stava percorrendo la strada.

Sul posto sono intervenuti gli operatori della croce verde di Ferentillo e un’automedica i quali hanno potuto solo che constatare il decesso che potrebbe essere avvenuto per cause naturali. Presenti gli agenti della polizia per effettuare tutti gli accertamenti del caso.