Umbria, tragedia in campagna: trovato morto, inutili i soccorsi

Tragedia nelle prime ore di sabato 27 luglio a Battiferro, piccola frazione di Terni al confine con la zona di Spoleto. Un agricoltore è morto mentre stava lavorando in un campo. Sul posto i vigili del fuoco di Terni e i soccorritori del 118, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo.

Nella zona di Montecastrilli, sempre all'alba di oggi, si è verificato un gravissimo incidente stradale. Un’auto con a bordo quattro ragazzi si è schiantata contro un camion. Due sono morti, due sono ricoverati in Rianimazione.