Umbria, vuole i soldi per la cocaina: picchia e minaccia di uccidere a coltellate i genitori

Un doloroso incubo. È quello vissuto da una coppia di genitori, picchiati e derubati in più occasioni dal figlio che chiedeva i soldi per comprarsi la cocaina.

L’ultimo episodio nella notte del 31 luglio quando l’uomo, 44 anni, si è presentato a casa del padre e della madre chiedendo 50 euro. Già nel pomeriggio aveva ricevuto 40 euro e così, al rifiuto dei genitori di consegnare altri soldi, è andato su tutte le furie.

Si è introdotto in casa passando per un finestra, poi ha brandito un coltello minacciandoli di morte. Ha poi stretto le mani attorno al collo del padre, scaraventandolo a terra.

Dopo queste “scintille”, se n’è andato per tornare poco dopo. Nel frattempo i genitori, terrorizzati, avevano allertato la squadra volante della questura. Gli agenti sono arrivati in tempo e lo hanno bloccato mentre prendeva a calci il portone di casa. Arrestato e rinchiuso in carcere. L’uomo dovrà ora rispondere di tentata rapina pluriaggravata e lesioni personali, atti persecutori, estorsioni aggravate e lesioni personali commesse dalla scorsa primavera.