Umbria, era ricercato da tre anni: incastrato dal furto di un paio di occhiali da sole

Con l’identikit in mano lo hanno incrociato in piazza Dalmazia. Faceva il bellimbusto con indosso il paio di occhiali da sole da poco rubati in un negozio. Gli agenti della questura di Terni lo hanno riconosciuto e fermato. Scoprendo che l’uomo era latitante da tre anni.

Si tratta di un cinquantenne rumeno. Una volta in questura, la banca dati ha fatto emergere altre cose interessanti. Non solo l’uomo aveva precedenti specifici per reati contro il patrimonio, ma era anche ricercato dal gennaio 2016 a seguito della condanna del tribunale di Terni a 4 mesi e 18 giorni di cella, in quanto ritenuto responsabile di un tentato furto aggravato commesso a Terni nell’agosto 2011. L’uomo è stato perciò denunciato per il reato di furto con destrezza commesso nel negozio di ottica e arrestato in esecuzione del provvedimento restrittivo.