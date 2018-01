Tragedia in Umbria, la vicina lancia l'allarme: trovato morto in casa

Tragedia in Umbria nella giornata di martedì 9 gennaio. I vigili del fuoco di Terni sono intervenuti in via Volta, allertati da una vicina di casa che non aveva notizie dell'uomo da troppo tempo. Una volta entrati nell'abitazione i pompieri non hanno potuto fare altro che constatare la morte di un anziano di 84 anni, che viveva da solo. L'ipotesi più accreditata è quella del malore.