Tragedia in Umbria nella serata di giovedì primo marzo. Un uomo di 84 anni è stato trovato morto all’interno della propria abitazione in via Tiziano a Terni dai vigili del fuoco e dai medici del 118. Inutili tutti i tentativi di rianimarlo. A lanciare l'allarme il badante che lo assisteva. Sul posto è intervenuto il 113 per tutti gli accertamenti del caso.