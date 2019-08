Umbria, non aveva mai preso la patente: fermato a 87 anni alla guida di una Panda

Con ogni probabilità guidava da un bel pezzo, l'87enne fermato questa mattina dalla Polizia Locale di Terni. Peccato che l'uomo che non aveva mai conseguito la patente. Per questo, un anziano residente in periferia, è stato multato con una sanzione di 5mila euro, mentre la Fiat Panda che stava guidando al momento dell'alt è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi.

Di fronte alla richiesta dei documenti, l'uomo ha mostrato agli agenti una patente di categoria A, quindi non idonea per guidare le automobili, comunque scaduta da 25 anni.