Umbria, non risponde agli amici: trovato morto in casa, inutili i soccorsi

Il campanello suonava a vuoto e la porta, quando i vigili del fuoco sono riusciti ad entrare in casa, era stata chiusa dall’interno. Nessun segno di effrazione, né tracce di violenza. L’anziano trovato senza vita nel tardo pomeriggio di giovedì 10 ottobre in via del Plebiscito a Terni, dunque, sarebbe morto per cause naturali.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, anche gli agenti della squadra volante della questura e i medici del 118. Ad allertare i soccorsi sono stati gli amici del pensionato che per tutta la giornata non sono riusciti ad avere sue notizie. I vigili del fuoco sono entrati nell’appartamento usando un autoscala. Probabile che il decesso risalga alla notte di mercoledì.