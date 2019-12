Due mesi di tagli ai bus con tanti disagi, arrivano i "mini-mini" rimborsi agli abbonati: ecco le cifre

Arrivano i primi rimborsi per gli abbonati dei mezzi pubblici regionali ed extraregionali che hanno fatto richiesta direttamente a Bus Italia dopo i tagli, non previsti all'atto del pagamento del trimestrale o annuale, imposti dall'allora Giunta regionale di centrosinistra, nel periodo che va dal 7 luglio al 10 settembre di questo anno. Rimborsi con tanto di lettera che calcola il presunto disagio a pendolari che, durante i tagli, hanno in media perso due collegamenti e c'è anche chi è rimasto - le frazioni meno popolose - senza addirittura collegamenti per la fermata di pertinenza.

Il rimborso non passerà di certo alla storia per la cifra e le polemiche non mancano. Bus Italia ha voluto ribadire agli utenti che " i disagi lamentati non sono riconducibili a responsabilità dello scrivente (dell'azienda di trasporti) la quale ha ottemperato a provvedimenti di modifica del servizio disposti dell'Amministrazione regionale". Tradotto: Bus Italia avrebbe garantito il servizio come sempre, ma è stato l'assessore regionale con l'appoggio della Giunta a tagliare, per motivi di liquidità, le corse per il periodo estivo.

E ancora i rimborsi sono stati concordati con la Regione stessa: grosso modo, in base alle lettere inviate, si parla di una cifra che oscilla intorno all'1,5-2 per cento dell'intero importo dell'abbonamento. I rimborsi, come si evince dalle missive, variano da 5 euro, a 12 euro fino ad un massimo di 20 euro. Tutto questo per due mesi di tagli, disagi e tanto tempo buttato. Per ottenere i rimborsi bisogna collegarsi al sito rimborsi.fsbusitalia.com e fornire i propri dati. Forse più l'impresa