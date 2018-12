"Un Natale da Ricchi" in Umbria, non è un film ma le vincite al super-enalotto: 3 premi da 100mila euro

Tre famiglie, tre pacchi dono ricchissimi, tre colpi di fortuna niente male. Il Superenalotto in occasione dell’estrazione "Natale 100×100" relativa al concorso 153 ha deciso di premiare pesantemente la piccola Umbria con tre vincite secche da 100mila euro l'una. Il primo colpo fortunato si è registrato alla tabaccheria Verini di Città di Castello; poi è stata la volta degli altri duecentomila euro conquistati ad Assisi (tabaccheria Zarelli di via Becchetti a Santa Maria degli Angeli) e a Torgiano ( al bar Dante di Pontenuovo). Bocche cucine sui potenziali vincitori ma per quanto riguarda sia Torgiano e Città di Castello i 100mila euro sarebbero in dirittura da arrivo a clienti del posto.