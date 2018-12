Feste, la Polizia blinda ferrovie e treni: cani, metal detector e uno speciale smartphone per controllare i documenti

Stazioni ferroviarie e treni blindati nel periodo delle feste di Natale e di Fine Anno. Gli agenti della Polfer di Umbria, Marche e Abruzzo hanno intensificato i controlli per aumentare ulteriormente i livelli di sicurezza rispetto agli scali ferroviari anche alla luce del maggior afflusso di viaggiatori legato alle festività natalizie. Una operazione per arginare le violenze sui treni - spesso a scapito di controllori e clienti - e anche in chiave anti-terrorismo e traffico di stupefacenti (per le feste).

I controlli vengono effettuati con l'utilizzo di uno smartphone di ultima generazione in dotazione alle pattuglie per il controllo in tempo reale dei documenti elettronici ed estese ai depositi bagagli, anche con il ricorso ad unità cinofile e metal detector. Dal 20 dicembre è partita l'operazione "Christmas Clean Stations" nell'ambito di una più vasta operazione nazionale in ambito ferroviario. Sono state 297 le persone identificate; 117 i bagagli controllati, 35 gli scali ferroviari interessati.

L'operazione ad alto impatto è stata disposta dal capo della polizia Franco Gabrielli, per aumentare ulteriormente i livelli di sicurezza rispetto agli scali ferroviari anche alla luce del maggior afflusso di viaggiatori legato alle festività natalizie.