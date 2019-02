Allarme nei boschi in montagna, scatta il salvataggio: elisoccorso Icaro in volo

Allarme in montagna nel primo pomeriggio di oggi. Soccorritori in azione a Pezza, frazione di Scheggia e Pascelupo. Sul posto il 118, i carabinieri forestali, i vigili del fuoco e il soccorso alpino dell'Umbria. Anche l'elisoccorso Icaro si è alzato in volo. Secondo una prima ricostruzione dei fatti si tratterebbe di un boscaiolo, rimasto ferito a gambe e testa dopo una frattura. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Fabriano. A lanciare l'allarme un amico che era lui.

Notizia in aggiornamento