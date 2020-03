E' già allarme siccità in Umbria: fiumi e sorgenti in difficoltà. Finalmente arrivano piogge e neve sui monti

Da oggi fino a mercoledì 3 marzo tornerà finalmente la pioggia su tutta l'Umbria. E si ipotizzano anche precipitazioni abbondanti. Di questi tempi è una notizia, buona tra l'altro, in chiave anti-siccità dopo un inverno - ormai agli sgoccioli secondo il calendario - con scarse precipitazioni e neve praticamente zero anche sulle vette maggiori della nostra regione. L'allarme siccità di fatto è già scattato ma è ampiamente sotto-valutato come nel resto del Paese. Le sorgenti sono in difficoltà ed il peggio - storicamente secondo i dati - deve ancora arrivare. La crisi idrica per i corsi d'acqua piccoli e grandi è sotto gli occhi di tutti. Torrenti quasi in secca, il Tevere sotto di oltre un metro sta mostrando isolotti e fondali, male anche il Chiascio e il Nera.

Oltre al danno ambientale, c'è anche la preoccupazione per lo spettro di acqua contingentata per le case degli umbri nei mesi più caldi se non arriveranno piogge e un po' di neve in montagna. Umbriameteo.com ha diramato il bollettino dell'arrivo delle due perturbazioni previste dalla giornata di oggi. Nel pomeriggio del 1 marzo piogge su tutto il territorio regionale e temperature in leggera diminuzione. Poi una tregua ma dal pomeriggio del 2 marzo fino a gran parte del 3 marzo di nuovo precipitazioni importanti anche a carattere temporalesco. E la neve in montagna? Le previsioni prevedono un manto bianco dai 1200 metri in su. Niente di clamoroso ma farebbero veramente comodo.