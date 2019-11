Umbria, si indaga sulle cause della morte di un 41enne: il corpo trovato in casa

Sono in corso degli accertamenti in un'abitazione e sul corpo di un uomo di 41 anni trovato deceduto nella sua abitazione a Terni.

I Vigili del Fuoco hanno forzato l'ingresso della casa dopo la denuncia di alcuni familiari che non riuscivano a mettersi in contatto con il 41enne e per questo temevano per la sua salute. Sul posto anche forze dell'ordine e operatori del 118.