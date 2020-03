Coronavirus, salgono a 7 le vittime in Umbria: l'ultima vittima era residente in provincia di Terni

Il coronavirus continua a fare vittime anche in Umbria. Nel nuovo bollettino medico diramato dalla task-force sanitaria dell'Umbria è stato ufficializzato un uovo decesso che fa salire la tristissima conta a quota 7. Fonti ospedaliere riferiscono che la vittima è un 86enne di Orvieto che era ricoverato da diversi giorni in terapia intensiva al noscomio di Terni. L'uomo, da quanto quanto si apprende, era giunto già in condizioni difficili in ospedale. Purtroppo non c'è stato nulla da fare nonostante sia stata applicata tutta la procedura sanitaria del caso. I morti per coronavirus a Terni sono al momento 3, mentre quelli in Provincia di Perugia ammontano a 4. L'età delle vittime oscilla dai 60 agli 86 anni di età.

IL BOLLETTINO MEDICO REGIONALE AGGIORNATO AL 20 MARZO 2020

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

LA REGIONE ACCELERA SUI TAMPO PER ARGINARE CONTAGIO