Umbria, i carabinieri scoprono piccolo marchingegno per mettere in moto e rubare scooter e due ruote

Come ti rubano uno scooter e un motorino senza avere le chiavi per la messa in moto. I Carabinieri hanno sequestrato, per la prima volta in Umbria, uno strano marchingegno di piccole dimensioni che era in possesso di un 20enne di Terni che è stato fermato dopo che poche ore prima aveva rubato un motorino. Il piccolo strumento meccanico, secondo i militari, si collega direttamene al blocchetto di accensione opportunamente manomesso permettendo di avviare, senza chiave, qualsiasi moto, scooter e motorini. Lo strumento è stato posto sotto sequestro.

