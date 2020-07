Umbria, la serra per coltivare marijuana sul terrazzo e il kit per i funghetti in camera

Non è passata inosservata la serra realizzata su una ampia terrazza adibita alla coltivazione di piante di marijuana. Prima la segnalazione, poi le indagini e infine il controllo nell'appartamento hanno portato al sequestro di diverse piante, semi, un bilancino di pecisione vari barattoli con il frutto della coltivazione pronto per essere utilizzato dopo l'essiccatura. In più gli agenti della Mobile hanno trovato anche due scatole, ancora sigillate, contenenti kit completi per la coltivazione e produzione di funghi allucinogeni, con relativi libretti di istruzioni. Il sequestro è stato effettuato nel ternano, in un'abitazione in zona San Giovanni, ed è stato denunciato a piede libero un 25enne per coltivazione di stupefacenti.

