Barelle ed elicottero, straordinari per il Sasu: recuperati due feriti sui monti La Croce e Tezio

Una giornata di straordinari quella di oggi (sabato 9 maggio) per gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico Umbria (Sasu), impegnati in due interventi di recupero. Il primo verso le ore 12 quando, durante la consueta attività di vigilanza sui sentieri, una squadra che si trovava sul Monte La Croce ha soccorso un 60enne di Terni che, scivolato, aveva riportato escoriazioni diffuse. Prestate le prime cure, l’uomo è stato condotto sino all’ambulanza del 118.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel frattempo, la Centrale Unica Regionale del 118 allertava il Sasu per un altro intervento in zona Val Biancara, sul Monte Tezio dove un altro uomo, stavolta di Perugia, era caduto dalla sua mountain bike infortunandosi alla gamba. Sul posto si sono recate due squadre provenienti da Perugia e l'elicottero Icaro 02 del 118, quest'ultimo decollato dalla base di Fabriano con a bordo un medico anestesia rianimatore, un infermiere e un tecnico di elisoccorso del Sas. Accertate le condizioni del paziente, il medesimo è stato imbarellato sulla speciale barella portantina in dotazione al Sasu e trasportato mediante tecniche alpinistiche fino all'elicottero con cui è stato poi trasportato all'ospedale di Perugia con una sospetta frattura a una gamba. "In queste prime uscite dopo molte settimane di ferma - dicono dal Sasu -, ci raccomandiamo, di usare prudenza e misurare le attività".