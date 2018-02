LA BUONA NOTIZIA Pioggia di milioni per la sanità umbra: nel 2018 zero tagli, anzi servizi potenziati

Nessun taglio, la qualità e i servizi della sanità umbra anche per il 2018 resteranno gli stessi. Anzi potrebbero essere fatti investimenti in personale e in macchinari specialistici. La buona notiza per gli umbri arriva direttamente da Roma dopo la Conferenza delle Regioni riunita sul tema della ripartizione del fondo sanitario nazionale. All'Umbria arrivano oltre 1 miliardo 647 milioni di euro per il 2018, circa 7,5 milioni di euro in più rispetto al 2017: "un incremento significativo - hanno ribadito sia la presidente Marini che l'assessore Luca Barberini - dovuto alla capacità di mantenere i conti in equilibrio, di garantire tutti i livelli essenziali di assistenza e di assicurare servizi e prestazioni di qualità”.

“Si tratta di un grande risultato per la nostra Regione – sottolinea l’Assessore alla Salute, alla Coesione sociale e al Welfare – che consentirà di potenziare il servizio sanitario regionale, di portare avanti la programmazione definita, di sviluppare ulteriormente le cure primarie e le prestazioni al livello territoriale per realizzare una sanità sempre più vicina ai bisogni di salute dei cittadini. Il positivo accordo raggiunto è frutto di un’attenzione sempre maggiore ai temi della sanità, con più risorse messe a disposizione dal Governo in continuità con quanto fatto negli ultimi anni, oltre che dell’elevata qualità del sistema sanitario umbro. L’Umbria, infatti, da anni è Regione benchmark ai fini della determinazione dei risultati”.