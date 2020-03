andràtuttobene La Regione apre conto per raccogliere donazioni per sostenere gli ospedali umbri

La Giunta regionale dell’Umbria ha attivato un conto corrente per la raccolta di donazioni finalizzate a sostenere gli interventi per contrastare gli effetti dell’emergenza coronavirus. Il conto è intestato a Regione Umbria e denominato “Donazioni per emergenza COVID-19 Umbria 2020”, IBAN : IT 84 W 02008 03033 000105889866. Tutte le donazione serviranno per rafforzare la sanità pubblica che è messa a dura prova dall'emergenza Covid 19; l'Umbria si farà carico anche di pazienti provenienti da fuori-regione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.