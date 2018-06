In cerca di futuro e lavoro, accordo Confindustria-Scuola: record di studenti nelle aziende

L’Umbria rappresenta un’eccellenza nell’attuazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro che l’ha portata a collocarsi al secondo posto in Italia tra le regioni dove più studenti, oltre 24 mila nel triennio 2016-2018, hanno usufruito di questo canale formativo.

“I progetti come quello di alternanza scuola-lavoro – ha sottolineato Ilaria Caporali, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Umbria - hanno come principale finalità quella di inserire anticipatamente i giovani nel mondo del lavoro con il duplice obiettivo di consentire loro di affacciarsi all’attività lavorativa nel corso della formazione scolastica e alle aziende di individuare nuovi talenti da formare e inserire nel contesto professionale. Per l’Umbria, che sta recuperando terreno dopo gli anni di crisi, questi progetti hanno un ruolo centrale perché contribuiscono a colmare il disallineamento tra domanda e offerta di lavoro mettendo i ragazzi nelle condizioni di avvicinarsi prima e per più tempo al mondo del lavoro e, quindi, dandogli gli strumenti per verificare le proprie attitudini professionali”.

L’impegno di Confindustria sull’Alternanza Scuola-Lavoro è stato illustrato da Riccardo Stefanelli, Consigliere Delegato alla Cultura di Confindustria Umbria e presidente di Sistemi Formativi Confindustria Umbria e Claudio Gentili, Responsabile Education di Confindustria.

“Il futuro del nostro territorio, della nostra economia – ha ricordato Riccardo Stefanelli - è strettamente collegato alla custodia ed alla trasmissione ai giovani dei saperi e delle competenze che rappresentano il patrimonio, il valore delle imprese umbre: una cultura di impresa che abbiamo il dovere di portare avanti, conciliando tradizione ed innovazione, utilizzando a tale scopo, nel migliore dei modi le opportunità che l’alternanza scuola lavoro ci mette a disposizione. L’impegno di Confindustria Umbria è quello di trasmettere la cultura della buona alternanza scuola lavoro agli imprenditori della nostra Associazione, tenendo conto che è spesso complesso progettarla ed organizzarla, specie per le imprese umbre, che sono mediamente piccole”.