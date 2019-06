Umbria, assalto in banca: cassiera minacciata con un taglierino, rapinatori in fuga con il bottino

Assalto in banca nelle prime ore della mattina di martedì 25 giugno a Narni Scalo. Nel mirino dei rapinatori la filiale della Cassa di Risparmio di Orvieto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti sarebbero due i malviventi che sono entrati in azione stamattina. Uno attendeva fuori, in auto, l'altro è entrato e ha minacciato la cassiera con un taglierino. Poi la fuga con il bottino, ancora da quantificare.

Carabinieri a caccia dei predoni. Al vaglio anche le immagini di videosorveglianza.