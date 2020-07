Ragazzi morti a Terni, Flavio e Gianluca uniti fino all'ultimo: funerale congiunto

Saranno uniti fino all'ultimo Gianluca e Flavio, i due ragazzi morti a Terni nella notte fra il 6 ed il 7 luglio per un mix di “sostanze droganti”. Sarà un funerale congiunto infatti quello in cui domani (lunedì 13 luglio alle 15.30) riceveranno l'estremo saluto di parenti e amici in una cattedrale aperta però al pubblico (200 al massimo le persone ammesse in rispetto alle disosizioni anti-covid), a testimonianza dell'affetto e della commozione da parte di una città che come tutta l'Umbria è preoccupata per l'alto tasso di giovani ricoverati per droga.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A celebrare la liturgia funebre saranno don Alessandro Rossini, parroco del Duomo (e già parroco di Santa Maria del Carmelo) e don Luca Andreani parroco di Santa Maria del Rivo. Insieme a loro concelebreranno i sacerdoti della parrocchia di Santa Maria del Carmelo che in questi ultimi anni hanno prestato il loro ministero dove frequentava la chiesa Gianluca.