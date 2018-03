Maltempo in Umbria, freddo e raffiche di vento fanno più danni delle nevicatelle: altre 24 ore a rischio

Il maltempo previsto dalle previsioni meteo è arrivato in Umbria ma sono state più le raffiche di vento a creare problemi - rami e alberi divelti, danni a tetti e comignoli - che le nevicate previste. Infatti scarsi gli accumuli nevosi lungo l'appennino umbro-marchigiano e in Altotevere: imbiancate Gualdo, Nocera, alta Umbria e Città di Castello e Valnerina. Le città sono state risparmiate anche perchè la quota neve si è alzata oscillando tra i 550 e i 700 metri. Prime schiarite invece sull'Umbria sud occidentale, specie nell'orvietano. "Nelle prossime ore le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi ed a concentrarsi in Appennino fino a cessare definitivamente nella giornata di domani giovedì 22 marzo. Temperature in calo: minime tra 0 e meno 2 massime tra 2 gradi e più 4 gradi. Per chi deve recarsi nelle Marche raccomandiamo massima prudenza e gomme termiche.