Coronavirus, alle 11 le radio umbre (e italiane) trasmetteranno l'Inno nazionale: "Tutti sul balcone con il tricolore!"

Alle ore 11 di oggi, anche tutte le radio dell'Umbria dalle più grandi alle più piccole, a reti unificate, trasmetteranno le stesse canzoni, gli stessi inni per una mezz'ora. Vuole essere il grido di un popolo italiano ritrovato che unito cerca di dare la carica a chi sta lavorando, a chi sta salvando vite e a chi sta in terapia intensiva o in isolamento perchè contagiati dal coronavirus. Alle ore 11 tutte le radio d’Italia trasmetteranno in contemporanea, anche su tutte le piattaforme Fm, Dab, in televisione e in streaming sui siti e sulle App delle radio, l’Inno di Mameli, per poi proseguire nell’ordine con Azzurro, La Canzone del Sole e Nel Blu Dipinto di Blu, canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana.

Le emittenti radiofoniche dell'Umbria hanno chiesto ai cittadini di sintonizzarsi sulle frequenze preferite, alzare il volume, aprire le finestre e uscire sui balconi per cantare insieme, sventolando il tricolore o mostrando un simbolo dell’Italia, per un momento che sia di riflessione e buona speranza. "Un’iniziativa straordinaria e unica che vuole dare ancora più forza agli italiani e all’Italia, che deve andare avanti unita, mostrandosi coesa in questo momento di emergenza mondiale. Un messaggio di unione, partecipazione e connessione, che ha l’auspicio di riunire tutti nello stesso momento di condivisione".

Facciamo sentire dunque la voce dell'Umbria, urliamo la nostra voglia di resistere di vivere e di ricominciare. Alle 11 mano sul cuore, occhi chiusi, piedi ben piantati sul terrazzo di casa. Oggi come allora siamo Fratelli d'Italia e lotteremo per il nostro Paese, per i nostri fratelli contro il nemico invisibile che ha stravolto la nostra vita.

