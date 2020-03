Coronavirus, anziana muore a causa Covid 19. "Il decesso avvenuto in casa. Due persone in isolamento"

Dopo l'annuncio via facebook del sindaco di Montecchio, arriva la conferma con ulteriori particolari sulla quinta vittima in Umbria: una anziana signora residente nel comune di Montecchio, risultata positiva al Coronavirus, è deceduta nella propria abitazione. La signora, ultraottantenne, nei giorni scorsi aveva sviluppato la febbre dopo un ricovero ospedaliero fuori regione. "La persistenza - si legge nella nota ufficiale dell'Asl Umbria 2 - di sintomi sospetti ha allertato il medico di medicina generale che ha prontamente contattato il dipartimento di Prevenzione della Usl Umbria 2. L’esito del test cui è stata sottoposta ha confermato la positività all’infezione e dopo attenta indagine epidemiologica sono stati ricostruiti i contatti stretti". La vittima viveva in casa che due persone che si occupavano di lei: entrambe domani effettueranno il tampone. Si trovano in isolamento.

