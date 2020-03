Coronavirus: "Io psicologa a disposizione per alleviare le ferite dell'anima di medici, infermieri e Oss in prima linea"

I video e le lettere-appello di medici, infermieri ed Oss ai tempi del coronavirus sono delle testimonianze di speranza e allo stesso tempo drammatiche. Dall'Umbria fino all'ultimo lembo di terra del Paese negli ospedali si è in prima linea e si rischia grosso di ammarlarsi, come purtroppo è accaduto ad una dottoressa dell'Ospedale di Perugia e ad un infermiere di Orvieto. Ma queste sono le ferite del corpo, tipiche del morbo in corso. La storia ci insegna però che stare in trincea giorno e notte rischia di provocare ferite invisibili profonde, quelle dell'anima. Gli stessi sindacati di categoria, sia dei medici che delle professioni sanitarie, hanno parlato di personele sfinito, psicologicamente provato e spaventato dai drammi che ogni giorno vivono in prima persona.

Ed è per questo che fa notizia e va divulgata la bella iniziativa di una giovane e brava psicologa umbra - di Gualdo Tadino - Valentina Castagnoli che ha deciso di mettersi a disposizione gratuita dei medici, infermieri ed oss delle strutture sanitarie di casa nostra. Obiettivo: aiutarli, supportarli, ascoltarli in questo periodo di grande stress e stanchezza psicologica. Sui social ha lanciato questo appello: "Mi chiama Valentina Castagnoli e sono una psicologa clinica. Vista questa grave emergenza sanitaria offro gratuitamente colloqui psicologici a tutto il personale sanitario che sta cercando di fronteggiare questa epidemia". Per contattarla basta inviargli un messaggio sui social. Storie di solidarietà ai tempi del coronavirus.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.