Maltempo, nuova allerta meteo della Protezione Civile dell'Umbria

Nuova allerta meteo della Protezione Civile dell'Umbria per l'intera giornata di domani, domenica 24 febbraio. Il centro funzionale della Prociv ha emesso il bollettino di criticità gialla per rischio vento in tutte le zone della regione.



Con il rischio vento, spiega la Protezione Civile sul sito, c'è la "possibilità di blackout elettrici e telefonici, di caduta di alberi, cornicioni e tegole, di danneggiamenti alle strutture provvisorie. Possibili problemi alla circolazione stradale, ai collegamenti lacustri e alle attività lacustri".

Intanto prosegue il super lavoro del vigili del fuoco. In Provincia di Perugia sono oltre 130 le richieste di intervento per alberi e grondaie sradicati dal vento forte. Segnalati problemi, tra gli altri, a Lacugnano per una grossa pianta spezzata dal vento, alla palestra della scuola media di Bastia Umbra e al centro fieristico. Nella zona di Gubbio, inoltre, si è scatenato un incendio.

Secondo l'ultimo aggiornamento Facebook del sito specializzato Umbria Meteo "questa irruzione di aria fredda, che interesserà l'Umbria solo marginalmente, cesserà già a partire da domani domenica 24 febbraio con attenuazione dei venti e temperature in rialzo ad iniziare dal nord Italia e centro tirrenico. Entro martedì 26 febbraio praticamente tutta l'Italia sarà sotto anticiclone con condizioni atmosferiche stabili, cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso e temperature sopra media. Confermiamo inoltre che questa fase asciutta chiuderà il mese di febbraio".