Umbria, allerta meteo della Protezione Civile: allerta ghiaccio sulle strade

Diramato un nuovo bollettino di criticità dal Centro funzionale di Protezione Civile dell'Umbria per tutta la giornata di oggi, mercoledì 2 gennaio 2019. Allerta gialla in tutte le zone della regione per rischio ghiaccio e "possibili problemi alla circolazione stradale", come spiega sul sito della ProCiv.



Secondo le previsioni della Protezione Civile oggi "cielo nuvoloso per nubi basse con miglioramento dalla tarda mattina in particolare sulle zone occidentali. Nottetempo e al primo mattino brevi pioviggini. In serata nevischio sulle zone orientali". Per quanto riguarda le temperature "massime in calo in modo più sensibile sui settori più orientali".

