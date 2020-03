"E' guarito completamente uno degli umbri contagiati dal Coronavirus"

Quasi al termine di un'altra giornata difficile, in Umbria come nel resto del Paese, arriva una bellissima notizia che dà tanta fiducia in questa difficile battaglia ingaggiata da medici, politica e cittadini nel contenere il coronavirus. L'assessore alla sanità Luca Coletto ha reso noto che “è guarito il primo paziente in Umbria tra quelli che avevano contratto l’infezione”. Confermato inoltre che tutti i contagi sono frutto di contaminazione esterna e che non ci sono focolai locali. I controlli della task-force regionale sono costanti e positivi e lo strumento dell'isolamento volontario o obbligato funziona bene: sono oltre 300 gli umbri in quarantena e ore sono ridotti a 23, dopo la guarigione di stasera, le persone positive al coronavirus, solo 4 i ricoverati.